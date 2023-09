Tra Nixon e Trump la differenza sta nella trasformazione del Partito Repubblicano

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 settembre 2023) di Anthony M. Quattrone Faccio parte di quella generazione di americani che ricorda bene lo scandalo Watergate, quando nel 1973 il presidente Richarddovette dimettersi per evitare di essere incriminato. Molti tra i più anziani della mia generazione furono inviati a combattere e morire in Vietnam. Noi, un pochino più giovani, lo abbiamo evitato perché nati nel 1955 e non nel 1952, nel 1953 o nel 1954. Riuscimmo a vedere il disimpegno americano in Vietnam (o meglio, la nostra sconfitta) proprio nel 1973, quando compivamo i nostri 18 anni di età. Oggi, i ricordi della guerra in Vietnam e del Watergate sono vivissimi e interconnessinostra memoria generazionale. E ora, con l’incriminazione di Donaldda parte di due tribunali statali, uno di New York e l’altro della Georgia, e di due tribunali federali, sembra un déjà vu. ...