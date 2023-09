Tour of Britain 2023 | arriva la tripletta per Olav Kooij | battuto van Poppel

(Di martedì 5 settembre 2023) Ancora una volata alof. In scena oggi la terza tappa, di 154,7 chilometri da Goole a Beverley, con ladiche è stata servita: fenomenale il velocista neerlandese che non si lascia sfuggire nulla. Altro percorso completamente pianeggiante, con l’unico pericolo, a metà gara, che c’è stato causa vento. In ogni caso è stato sprint di gruppo e la Jumbo-Visma ha nuovamente dominato con Wout van Aert ancora nelle vesti di gregario a lanciare il proprio capitano.ha vinto senza patemi, confermando ancor di più la maglia di leader della classifica generale e battendo Danny Van(Bora-hansgrohe), mentre terzo il padrone di casa Ethan Vernon (Gran Bretagna). Discreto piazzamento per Davide Persico, dodicesimo e ...

