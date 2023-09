Torna il bonus da 1 000 euro per il sostegno al reddito | ecco a chi è destinato e come fare domanda

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 5 settembre 2023) Chi ha la possibilità di ottenere fino a 1000di? Esiste un’agevolazione poco conosciuta riservata ad un’ampia categoria di persone In fatto diè sempre consigliabile mantenersi aggiornati non solo in merito ai requisiti di accesso ma anche agli importi erogati e alle categorie che possono ottenere tali agevolazioni. Se alcuni sussidi sono infatti molto conosciuti,lo era ildi Cittadinanza, il nuovo Supporto formazione e lavoro, i benefit legati alla legge 104, l’assegno unico e ilasilo nido, ve ne sono altri poco noti ma che potrebbero consentire di arrivare alla fine del mese con un ampio margine di respiro. A chi è rivolto ilsar esi possono ricevere fino a 1000...