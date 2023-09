Torino | crolla un solaio in costruzione | tre operai feriti

(Di martedì 5 settembre 2023) Ildi un edificio into, a Rivoli, in provincia di: sono tre glirimastiche sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. Sono in corso di accertamento le cause che hanno determinato il crollo delnel cantiere edile dove si trova l'edificio in. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i soccorsi e le forze dell'ordine.

... ma ci troviamo di fronte ad una drammatica e inaccettabile scia di sangue che bisogna arrestare quanto prima ', ha dichiarato Mario De Lellis , segretario generale Filca - Cisl. ' Abbiamo ...Tre operai sono rimasti feriti: uno, con un codice rosso per la gravità delle lesioni, è stato portato in elicottero al Cto di. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e un team misto Usar ......segnali in chiave Race per Sinner - Jannik d'altronde è sempre più vicino alle Atp Finals di...invece Matteo Berrettini che, oltre all'infortunio, deve fare i conti con il passaggio alla ...

Torino, crolla solaio in costruzione: 3 operai feriti - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il solaio di un edificio in costruzione è crollato, a Rivoli, in provincia di Torino: sono tre gli operai rimasti feriti che sono stati soccorsi dai vigili del fuoco. Sono in corso di accertamento le ...Un uomo è stato trasportato in codice rosso in elicottero al Cto di Torino (CronacaQui) Se ne è parlato anche su altre testate Parte dell'impalcatura dI un cantiere per la costruzione del nuovo centro ...