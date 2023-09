(Di martedì 5 settembre 2023) Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Non è degno di un, non si puòcosì”. Così Stefanoa In Onda du La7 commenta il video dallo smartphone di Kevin Laganà, vittima della tragedia di Brandizzo. “Occorre rafforzare chi ha poteri ispettivi, evitare il massimo ribasso, bisogna fare accordi territoriali”. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 5 set. " "Non è degno di un Paese civile, non si può morire così". Così Stefanoa In Onda du La7 commenta il video dallo smartphone di Kevin Laganà, vittima della tragedia di Brandizzo. "Occorre rafforzare chi ha poteri ispettivi, evitare il massimo ribasso, bisogna ...Il 7 settembre alle 21 ci sarà il Presidente del Partito Democratico Stefano, mentre il 10 settembre il sindaco diStefano Lo Russo . La segreteria del Pd E lly Schlein sarà alla ......sul linguaggio inclusivo dello sport alla presenza del diversity editor della Stampa di, ... il presidente della Regione Emilia Romagna Stefanoe tanti altri. Quattro giorni piu' tardi, ...

Torino: Bonaccini, 'indegno di Paese civile, non si può morire così' La Gazzetta del Mezzogiorno

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Non è degno di un Paese civile, non si può morire così”. Così Stefano Bonaccini a In Onda du La7 commenta il video dallo smartphone di Kevin Laganà, vittima della tragedia ...Dopo tre anni di stop forzato causa Covid, torna a Torino la Festa dell'Unità: sarà la prima da quando i Dem sono tornati alla guida della Città.