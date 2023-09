Torino | Bergesio Lega | ' addolora tutto il Paese'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Esprimiamo il nostro cordoglio per la tragedia di Brandizzo, costata la vita a cinque operai. Una ferita aperta, l'ennesima tragedia sul lavoro che colpisce l'Italia e il Piemonte in particolare. Cinque famiglie hanno perso i loro figli, padri, mariti, i loro punti di riferimento, un dramma cheile pone delle riflessioni importanti per noi tutti in tema di sicurezza sul lavoro". Così il senatore piemontese dellaGiorgio Mariaa margine della commemorazione in Senato.