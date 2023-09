TopLegal | nuove priorità nel panorama del lavoro

(Di martedì 5 settembre 2023) Il futuro delpassa attraverso il senso di appartenenza del dipendente e l’attrattività valoriale dell’azienda. I risultati della seconda edizione dell’Osservatoriorealizzato dal Centro StudiL’innovazione digitale e gli stravolgimenti dettati negli ultimi anni dal quadro economico, sanitario e geopolitico continuano a scuotere il sistemain Italia. Il post pandemia, in particolare, si caratterizza per una maggiore rilevanza della flessibilità degli orari e del luogo di. Ne consegue una continua sfida per le società che faticano a reperire i lavoratori e le competenze di cui hanno bisogno. A confermare questo scenario, la seconda edizione dell’Osservatoriorealizzato dal Centro Studiche ha sondato i dirigenti ...

... recepita in Italia con il decreto legislativo 254), l'entrata in vigore delledisposizioni ... L'Integrated Governance Index nasce come iniziativa di ET.group e, sviluppata dal 2019 da ET.