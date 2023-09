Tombstone | dove è stato girato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 5 settembre 2023)negli Old Tucson Studios a Mescalsono stati giraticome I magnifici sette, nonostante sia ambientato è ambientato nella vecchia città del west che si trova in Arizona e che dà il titolo alGli Old Tucson Studios si trovano in Arizona vicino alle montagne di Tucson e al loro interno èrealizzato anche un parco a tema. La location fu costruita nel 1930 per Arizonadiretto da Wesley Ruggles e da quel momento èutilizzato soprattutto per ambientarewestern come Scontro all’OK Corral, Rio Bravo ed El Dorado. Tra gli altri titoli girati in questo luogo troviamo anche la serie tv La casa nella prateria che ci porta indietro agli anni settanta/ottanta. Tornando al ...