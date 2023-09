TIME TO CHANGE | da ottobre su Rai Play

(Di martedì 5 settembre 2023) Domani 5 settembre alle Procuratie Vecchie di Piazza San Marco, a Venezia, verrà proiettatotoun documentario di Banca Generali che vede protagonista il fotografo di moda e inoltre di reportage sociali Stefano Guindani. Di cosa parlaToto, della durata di 54 minuti, prodotto da Cannizzo Produzioni per la regia di Emanuele Imbucci, è un viaggio intorno al mondo attraverso gli scatti fotografici di Stefano Guindani e si concentra su 17 focus scelti come emblematici per illustrare i 17 obiettivi comuni dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Rocío Muñoz Morales A guidarci sarà l’attrice Rocío Muñoz Morales, a partire da uno spazio a metà tra la galleria d’arte e il teatro di posa. Infatti “I disastri provocati dal cambiamento ...

... potentially, through acquisitions.' 'Software security is undergoing significantand ... without impacting innovation or slowing- to - market. CodeSecure CodeSentry software supply chain ...... clarifying development processes and eliminating the red - tape delaying market lead -, in ... address the challenge of climateand stimulate low carbon growth." He added: "The initiative ...... 'Ok, da oggi agisco, da oggi cambio qualcosa'' ha aggiunto presentando 'to', un documentario a supporto dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Il bilancio di un'estate ...

A Venezia Time to Change, il documentario sull'Agenda Onu Agenzia ANSA

Va in scena nella cornice delle Procuratie Vecchie di piazza San Marco - uno dei capolavori dell'architettura veneziana del XVI secolo - Time to Change, il documentario di Banca Generali con Rai Cinem ...Venezia, 04/09/2023 (informazione.it - comunicati stampa - spettacolo) 5 settembre alle Procuratie Vecchie di Piazza San Marco, a Venezia, verrà proiettato Time to Change, un documentario di Banca ...