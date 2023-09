Tiago Pinto | «Frattesi? Gli voglio bene! Ricordo di Dzeko all’Inter…»

(Di martedì 5 settembre 2023)ha parlato di Davide, con la Roma che ha perso la sfida mercato con l’Inter. Poi ricorda un aneddoto suNO RIMPIANTI ?, GM della Roma, parla in conferenza stampa di, poi andato all’Inter: «, durante i due anni ho sempre detto che era il giocatore che mi piaceva di più. Ognuno è libero di fare le scelte che facciamo. Non ho rimpianti,bene a tutti questi giocatori, principalmente a Davide e Scamacca che saranno importanti per la Nazionale. E in ogni casa suabbiamo preso soldi». FORTUNATO ? Continua: «Sono veramente fortunato. La prima estate, quasi non potevo uscire di casa quando...

, general manager della Roma, ha parlato in conferenza stampa della sessione di mercato estiva. Ecco le sue dichiarazioni, general manager della Roma, ha parlato in conferenza ...È unconsapevole e decisamente soddisfatto del lavoro svolto in questi tre mesi di trattative quello che traccia la linea sul calciomercato della Roma in conferenza stampa. 'Il piano ...Dopo il mercato estivo, come di consueto il gm della Romaprende la parola per fare un bilancio generale e spiegare le operazioni giallorosseArchiviato il calciomercato estivo, ma anche le prime tre giornate di campionato, è tempo di bilanci a ...

Roma, Tiago Pinto: "Sono ossessionato da Renato Sanches. Se avrà problemi sarà colpa mia" TUTTO mercato WEB

Roma, 5 set. - (Adnkronos) - "Ho 38 anni, sono divorziato, non ho figli. Sono abituato a prendere i no. Non è un grande problema. Non ho seguito attentamente tutti i nomi che ci hanno accostato. Due l ...Roma, 5 set. - (Adnkronos) - "Tutto quello che andrà male con Renato Sanches avrà solo un responsabile. Tiago Pinto. Io sono ossessionato da quel giocatore. Al Benfica l'ho voluto prendere, a Roma pri ...