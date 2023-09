Thuram e il Milan solo sfiorato | se lo gode l’Inter! Ora decolla ? TS

(Di martedì 5 settembre 2023) E pensare che doveva giocare sull’altra sponda del Naviglio, quella del. E invece, Marcusveste la maglia dell’Inter, che adesso se loDESTINO ? Doppio sliding doors per Marcus Tikus. L’attaccante francese doveva, infatti, vestire la maglia delfino al 23 giugno. Doveva essere lui il grande colpo dell’estate rossonera, ma il destino ha voluto altro. Ossia l’Inter. I nerazzurri lo hanno soffiato sul più bello ai cugini offrendogli un ingaggio superiore (sei milioni piuttosto che cinque), nonché la possibilità di vestire la maglia del suo idolo d’infanzia, Ronaldo il Fenomeno. L’altro sliding doors, quello più dirompente, è stato il mancato arrivo di Romelu Lukaku. Col suo tradimento, il belga ha cambiato le carte in tavola dando ala chance di ...

... Pulisic e Loftus - Cheek, diventati rapidamente colonne portanti del progetto rossonero, mentre nell'Inter dei 12 nuovi arrivati (nelsono 10) solo 2 sono diventati titolari, Sommer e, ...... 'Sanchez a Marsiglia ha fatto prestazioni straordinarie, se mancano Lautaro eha giocatori formidabili, con Pavard ha rinforzato la difesa'. Inter impressionante, come il: 'Ha ...... sembrano già la pagina ingiallita di un quotidiano retrò: non solosi è integrato ... La caccia alla seconda stella è ufficialmente aperta, e ilha messo subito in chiaro di essere in piena ...

Inter-Milan, sfida tra frecce in campo. Theo Hernandez il più veloce, Inzaghi ha Thuram fcinter1908

Alla ripresa si sfidano le due capoliste a punteggio pieno della Serie A. In campo tanti velocisti, i due francesi i primatisti ...È quasi tempo d’Europa per le italiane impegnate in Champions, Europa e Conference League. Fatta eccezione per il Napoli (che non ha ancora comunicato il suo elenco) e la Roma (elenco non ancora ...