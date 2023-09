(Di martedì 5 settembre 2023) Il: The, 2023. Regia:. Cast: James Madio, Ruby Wolf, Keir Gilchrist. Genere: Documentario, sportivo. Durata: 99 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al Festival di Venezia 2023. Trama: Willie Pep, il pugile con più vittorie nella storia della boxe, ha appeso i guanti al chiodo da diverso tempo. Ora ha deciso di tornare sul ring e una troupe di documentaristi lo segue nel privato e nel pubblico. Ci sono uomini che non possono accettare l’idea del tempo che gli scorra via fra le mani. Semplicemente non sono capaci di affrontare l’inevitabilità del domani. Allora scalpitano, si innervosiscono, aggrediscono chi e cosa gli sta attorno. È quello che racconta Thedi...

La recensione di, film di Robert Kolodny, presentato nella sezione orizzonti al Festival di ...Il cinema di William Friedkin: il lato oscuro dell'America in 5 film cult Le altre sezioni Tra le proposte della sezione Orizzonti c'èdiretto da Robert Kolodny, ispirato alla ...Finzione e verità si mescolano in modo curioso indi Robert Kolodny, storia di Guglielmo Papaleo, figlio di italiani emigrati in America, che divenne famoso con il nome di Willie ...

The Featherweight, la recensione del film di Robert Kolodny CinemaSerieTV.it

The primary edition of “EA UFC 5,” which is set to release later this year, will see featherweight champion Alexander Volkanovski and former women’s flyweight champion Valentina Shevchenko share the ...Sue TL Fox Featured on Episode of Video Game - Boxing Manager 2! Press Release 2023 ...