(Di martedì 5 settembre 2023) Con una straordinaria autonomia di 58 ore, che copre sia l’ascolto di musica a volume elevato che a volume ridotto,AIR 2 fornisce un’eccezionale qualità del suono, rendendolo ideale da portare ovunque desideri La musica rapil linguaggio universale della gioia e della condivisione, e con l’arrivo del nuovissimoAIR 2, l’esperienza di connessione attraverso il potere del suono si spinge verso nuove vette.AIR 2, elevando il linguaggio universale della musica Grazie alla sua potente resa dei bassi e all’impressionante volume sonoro, ilAIR 2 si distingue come molto più di un semplice altoparlante; si rivela essere il partner ideale per accompagnarti nelle tue avventure sonore, compresi gli eventi più significativi. Grazie alla tecnologia della batteria al ...

Teufel presenta Rockster Air 2 tuttoteK

Puoi trovare il ROCKSTER AIR 2 nel negozio online di Teufel al prezzo di €699,99. Altoparlante Bluetooth attivo, portatile e di alta qualità per eventi: per musica, venti su palco, feste, concerti, ...Ecco il meglio di IFA 2023: abbiamo raccolto in questo articolo i 6 prodotti tech che più ci hanno colpito durante la fiera di Berlino ...