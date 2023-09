Terracina ospita l’Assemblea della Conferenza Episcopale Laziale

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 5 settembre 2023)– La Diocesi di Latina ospiterà quest’anno i lavori del, che si terranno dal pomeriggio di oggi a domani 5 settembre, presso una struttura ricettiva di. Ad accogliere i confratelli sarà il vescovo di Latina Mariano Crociata, che in seno allapresiede la Commissione per la Catechesi. I vescovi laziali avranno anche l’opportunità di visitare il centro storico die altre sue località caratteristiche. Laè presieduta dal cardinale Angelo De Donatis, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma, e riunisce tutti i vescovi (diocesani e ...