Tennis | Us Open | Zverev e i crampi fermano Sinner | il tedesco sfida Alcaraz nei quarti

(Di martedì 5 settembre 2023) New York, 5 set. - (Adnkronos) - Ie un ottimo AlexanderJannika New York. Il sogno dell'altoatesino allo USsi chiude come un anno fa con una battaglia fisicamente sfiancante, emotivamente prosciugante, finita nella notte.cede 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 dopo quattro ore e 41 minuti alche raggiunge così idi finale per la terza volta allo US, dove ha centrato il suo miglior risultato Slam, la finale del 2020.ha ottenuto la sua seconda vittoria in quindici partite contro un Top 10 in uno Slam. La prima l'aveva completata un anno fa, aidel Roland Garros, contro Carlos. Fu la sua ultima vittoria prima ...

L'altoatesino dà tutto ma non esce vincitore dalla maratona. Le tante emozioni lo tradiscono all'uscita dal ...La bielorussa piega facilmente la russa Kasatkina. ROMA - La nuova regina delinternazionale femminile, Aryna Sabalenka, gioca da padrona a New York e vola ai quarti di finale degli Us, quarta e ultima prova del Grande Slam, in scena sui campi in cemento di Flushing ..."Deutschland über alles!", grida uno spettatore mentre Alexander Zverev è pronto a battere, mentre è sul 2 - 2 al quarto set contro Sinner, agli Us. Il tennista tedesco si ferma. L'arbitro ammonisce il pubblico: non parlare durante il gioco. Ma Zverev non ci sta: "No, no, non è per quello - dice al giudice di sedia - quell'uomo ha appena ...

Jannik Sinner celestiale: fa impazzire Zverev e esulta con tutto il Centrale Eurosport IT

Una spiacevole tendenza. C'è da interrogarsi sull'uscita di scena negli ottavi di finale degli US Open 2023 di Jannik Sinner: la sconfitta al quinto set per mano di Alexander Zverev fa male. Sinner av ...La bielorussa piega facilmente la russa Kasatkina.ROMA (ITALPRESS) - La nuova regina del tennis internazionale femminile, Aryna Sabalenka, gioca ...