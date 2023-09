Tennis | Us Open | Zheng e Sabalenka ai quarti di finale

(Di martedì 5 settembre 2023) New York, 5 set. - (Adnkronos) - Meno di un anno fa, la cineseQinwen veniva votata Newcomer of the Year, Debuttante dell'Anno, nel circuito Wta. Oggi a vent'anni ha raggiunto il primo quarto diSlam in carriera. A Flushing Meadows ha dato sfoggio di unmoderno, di un pressing costante e senza pause. Il suo è unritmato, come le percussioni nella musica rock. Così ha spento le variazioni sul tema di Ons Jabeur, sconfitta 6-2, 6-4 sul Louis Armstrong Stadium. Grazie alla sua prima vittoria contro una Top 10 in uno Slam, è diventata la quarta cinese neidello USin singolare femminile nell'era. In questa lista rientrano Li Na (2009, semi2013), Peng Shuai ...

L'altoatesino dà tutto ma non esce vincitore dalla maratona. Le tante emozioni lo tradiscono all'uscita dal ...La bielorussa piega facilmente la russa Kasatkina. ROMA - La nuova regina delinternazionale femminile, Aryna Sabalenka, gioca da padrona a New York e vola ai quarti di finale degli Us, quarta e ultima prova del Grande Slam, in scena sui campi in cemento di Flushing ..."Deutschland über alles!", grida uno spettatore mentre Alexander Zverev è pronto a battere, mentre è sul 2 - 2 al quarto set contro Sinner, agli Us. Il tennista tedesco si ferma. L'arbitro ammonisce il pubblico: non parlare durante il gioco. Ma Zverev non ci sta: "No, no, non è per quello - dice al giudice di sedia - quell'uomo ha appena ...

Jannik Sinner celestiale: fa impazzire Zverev e esulta con tutto il Centrale Eurosport IT

Lo spagnolo, qualificato ai quarti agli Us Open, lancia un messaggio ai suoi avversari. E' sulla fasciatura alla gamba il 20enne risponde così ...