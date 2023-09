Tennis | Us Open Sinner eliminato agli ottavi | ko contro Zverev

ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE MASCHILE TABELLONE SINGOLARE FEMMINILE TABELLONE DOPPIO MASCHILE TABELLONE DOPPIO FEMMINILE SPECIALE USSU SUPERTENNIS US, TUTTE LE NOTIZIE US, ...L'azzurro ha accusato crampi ed è stato sconfitto al quinto set. ROMA - Jannik Sinner è uscito di scena agli ottavi di finale dal singolare maschile degli Us, quarta e ultima prova del Grande Slam, in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. Il tennista altoatesino, numero sei del mondo e del seeding, è stato sconfitto dal tedesco ...NEW YORK (Stati Uniti) - Una maratona lunga quasi cinque ore, e la delusione per la sconfitta racchiusa in uno scatto. Jannik Sinner perde contro il tedesco Zverev e viene eliminato dagli Us. Il tennista italiano raccoglie l'applauso del pubblico e del proprio avversario che lo ha appena battuto, ma la delusione dell'altoatesino è ben ...

Jannik Sinner celestiale: fa impazzire Zverev e esulta con tutto il Centrale Eurosport IT

