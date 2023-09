Tennis | Us Open | Djokovic stende Fritz in tre set e vola in semifinale

(Di martedì 5 settembre 2023) New York, 5 set. (Adnkronos) - Novakconquista un posto nelle semifinali degli Us, la sua 47esima in uno Slam, diventando così il recordman all-time e staccando Roger Federer. Il serbo, numero uno del mondo, si è imposto in tre set sullo statunitense Taylornei quarti di finale dell'ultimo Slam stagionale, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-4 in 2 ore e 35 minuti di gioco. Inaffronterà il vincente della sfida tra i due statunitensi Frances Tiafoe e Ben Shelton.

