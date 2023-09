"Deutschland über alles!", grida unomentre Alexander Zverev è pronto a battere, mentre è sul 2 - 2 al quarto set contro Sinner, agli Us Open. Il tennista tedesco si ferma. L'arbitro ammonisce il pubblico: non parlare durante ......singles round of 16 match at the USTA Billie Jean King NationalCenter in New York City, on September 4, 2023. (Photo by COREY SIPKIN / AFP) 'Deutschland über alles!' , grida uno......del mondo) negli ottavi di finale degli Us Open vinto al quinto set dal tedesco (n.12 Atp) che durante il quarto parziale ha chiesto e ottenuto dal giudice di sedia l'allontanamento di uno...

Tennis, spettatore canta l'inno nazista e Zverev lo fa cacciare Agenzia askanews

Dopo la vittoria, durante la conferenza stampa, Zverev ha spiegato che la persona cacciata stava cantando le parole di apertura di Deutschland Uber Alles. "Ha ...Il match degli ottavi di finale dell’US Open 2023 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev è stato sospeso per diversi minuti dopo che il tennista ...