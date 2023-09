Tennis | Sinner | ' sconfitta che fa male | ora giocherò in Davis'

(Di martedì 5 settembre 2023) New York, 5 set. - (Adnkronos) - "Fa". E' l'espressione che Jannikripete più spesso in zona mista dopo lacontro Alexander Zverev agli ottavi dello US open. Si sente che non ha voglia di parlare. Ammettedi non avere voglia di pensare. Ripensare a quel che è stato e che avrebbe potuto essere. Ma tra una parola trascinata via e l'altra, pensa a quel che a breve sarà. "Il prossimo appuntamento è la Coppa, sono contento di giocarla. Avrò più tempo di prepararla a questo punto, per me purtroppo perché vuol dire che sono stato eliminato qui" ha detto. "Sono uscito un po' come l'anno scorso" ha aggiunto l'altoatesino, riannodando i fili con le cinque ore e quindici minuti del quarto di finale contro Carlos Alcaraz del 2022. Allora era arrivato a un punto dalla vittoria in quella che è entrata ...

L'altoatesino dà tutto ma non esce vincitore dalla maratona. Le tante emozioni lo tradiscono all'uscita dal ..."Deutschland über alles!", grida uno spettatore mentre Alexander Zverev è pronto a battere, mentre è sul 2 - 2 al quarto set contro, agli Us Open. Il tennista tedesco si ferma. L'arbitro ammonisce il pubblico: non parlare durante il gioco. Ma Zverev non ci sta: "No, no, non è per quello - dice al giudice di sedia - quell'...Nella notte, o meglio quasi all'alba di oggi, martedì, inveceha dovuto alzare bandiera bianca contro Alexander Zverev , dopo Abbonati per leggere anche Leggi i commenti <

Us Open: Sinner lotta ma si arrende a Zverev, niente quarti di finale - Sportmediaset Sport Mediaset

New York, 5 set. - (Adnkronos) - I crampi e un ottimo Alexander Zverev fermano Jannik Sinner a New York. Il sogno dell'altoatesino allo US Open si chiude come un anno fa con una battaglia fisicamente ...Una spiacevole tendenza. C'è da interrogarsi sull'uscita di scena negli ottavi di finale degli US Open 2023 di Jannik Sinner: la sconfitta al quinto set per mano di Alexander Zverev fa male. Sinner av ...