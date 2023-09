(Di martedì 5 settembre 2023) New York, 5 set. - (Adnkronos) - Una decina di giorni fa era sceso in campo per l'evento "Stars of the" che precedeva l'inizio del torneo, facendo prima il raccattapalle e poi improvvisando uno scambio con il numero uno delmondiale Carlos, ora Jimmyè tornato agli USper assistere alle partite e per lanciare il suo pronostico sul vincitore. La passione per ildella stella dei Miami Heat è cosa nota, esi è presentato prima sulle tribune e poi negli spogliatoi accompagnato dal rapper e amico J Balvin. Ad attenderli c'era un altro amico, quel Carloschesostiene di aver battuto nel breve scambio di cui sopra e per il quale ammette di fare il tifo agli US. ...

... facendo prima il raccattapalle e poi improvvisando uno scambio con il numero uno delmondiale Carlos Alcaraz , ora Jimmyè tornato agli US Open per assistere alle partite e per ...L'italiano sa di essere entrato nell'elite del, di aver attraversato positivamente un bivio, ... con le celebrità in prima fila, dalla stella Nba Jimmyall'attore Ben Stiller, due ...... il pensiero diventa fisso: come dirottare un uomo il cui orizzonte si delinea trae ...di ballare non passa Ora mi guarda col capo leggermente reclinato e lo sguardo strafottente da Rhett

Ultimo'ora: Tennis: Butler tifa Alcaraz, 'vincerai di nuovo lo Us Open' La Svolta

Over the years, Jimmy Butler has developed strong bonds with athletes outside the basketball world. The Miami Heat star has interests in other sports too other than Basketball, especially football and ...La stella dei Miami Heat prosegue la sua estate all'insegna della passione per il tennis e, dopo aver partecipato alla serata dedicata alle celebrità, torna agli US Open per tifare l'amico Carlos Alca ...