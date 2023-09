Tennis | Arnaldi lascia New York a testa alta | ' non sono così lontano dai migliori'

(Di martedì 5 settembre 2023) New, 5 set. - (Adnkronos) - “Non vedevo l'ora di giocare questa partita,entrato e ho cercato di essere me stesso fin dai primi game. Credo di esserci riuscito, stavo bene e alla fine l'avversario, lo stadio, la folla non hanno avuto un grande impatto a livello psicologico”. Queste le parole di Matteodopo la sconfitta contro il numero uno del mondo Carlos Alcaraz negli ottavi di finale dello Us Open. “Non ho giocato la mia migliore partita ma non era facile giocarla -spiega in conferenza stampa il 22enne ligure-. Non mi vedoma ancora un po' di differenza c'è e oggi si è visto nei momenti più importanti. Durante il set non credo si sia visto un gran divario ma nei momenti delicati, nell'ultimo game e quando l'ho brekkato si è vista la differenza. Io invece in quei ...

IntervisteCarlos Alcaraz si è prenotato per un posto ai quarti di finale degli Us Open. Dopo la ... Matteo, il tennista ligure che mai si era spinto fin qui in uno slam. Quanto allo ...L'Italia è uscita di scena a New York, dunque. I due azzurri arrivati fino agli ottavi sono usciti, Matteoe Jannik Sinner , due ragazzi del 2001. L'idea di un derby italiano nei quarti è sfumata dopo che Carlos Alcaraz ha respinto le voglie del primo, nel tardo pomeriggio di lunedì. Nella notte, o ...Credo di esserci riuscito, stavo bene e alla fine l'avversario, lo stadio e la folla non hanno avuto un grande impatto a livello psicologico", ha dettoin conferenza stampa. "Non ho giocato ...

Tennis US Open 2023 Arnaldi esce a testa alta contro Alcaraz Virgilio Sport

Lo spagnolo, qualificato ai quarti agli Us Open, lancia un messaggio ai suoi avversari. E' sulla fasciatura alla gamba il 20enne risponde così ...(ANSA) - ROME, SEP 5 - Italy's last remaining contenders in the men's singles at the US Open have crashed out in the last 16, with 22-year-old Matteo Arnaldi losing 6-3, 6-3, 6-4 to holder and world n ...