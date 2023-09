Tendenza no pants | quando la celebrity finisce in mutande

Leggi su amica

(Di martedì 5 settembre 2023) Le più grandi fautrici dellanosono Hailey Bieber e Kendall Jenner. Immortalate più e più volte a gambe nude o velate da collant più o meno coprenti, amano andare a spasso semplicemente con una giacca o un pull un po’ oversize.che sta prendendo sempre più piede, tra le giovanissime in primis, ma anche tra chi qualche anno in più ce l’ha. Complici le sfilate dell’autunno-inverno che deve arrivare, che hanno portato in passerella modelle a gambe nude e lingerie in bella mostra. La regina della liberazione delle gambe Hailey Bieber è sicuramente la star che ci crede di più. Fan di pantaloncini da ciclista e minigonne mozzafiato, ora ha fatto un passo avanti. Che stia posando per un servizio fotografico, passeggiando per le strade di New York, uscendo a cena con il marito Justin Bieber, Hailey Baldwin ama giocare ...