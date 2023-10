Tempesta d’amore trame 10-16 Settembre 2023

Leggi su mediaturkey

(Di martedì 5 settembre 2023) CoverMediaturkey 10Paul, ormai innamorato di Josie, si prepara a lasciare Constanze, ma un impegno di lavoro della donna glielo impedisce. Paul invita comunque Josie a trascorrere la serata con lui in una baita romantica. André scopre di non avere ereditato un soldo e, sommerso dai debiti, è costretto a chiedere a Werner di riassumerlo.11Merle parte per Amburgo; Vanessa, Erik e Shirin si impegnano per tirare su il morale a Gerry. Michael è sempre più innamorato di Carolin.12Max decide di partecipare a una gara di mountain bike: il premio in denaro aiuterebbe lui e Vanessa a portare a termine i lavori di ristrutturazione. Durante l’allenamento, nel bosco, Max perde la videocamera che ...