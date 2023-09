TedxFiumicino è già sold out

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 5 settembre 2023) Fiumicino – Ufficiale, il primo eventoè completamenteout! Il Castello San Giorgio di Maccarese è pronto quindi ad accogliere gli speaker e tutto il pubblico per diffondere e valorizzare le idee a forte impatto sulla comunità di Fiumicino e non solo.Il tema scelto quest’anno, “Prisma”, sarà il filo rosso di tutti i 7 speech, offrendo una nuova narrazione, per saper guardare la realtà sotto una luce diversa. La scaletta vedrà quest’ordine di ingresso: Clara Marziali, Marianna the Influenza, Ivan Mazzoleni, Luca Pancalli, Aurora Caporossi, Soumaila Diawara e Ginevra Nervi. Ma non è tutto: tra musica, ottimo cibo, performance e momenti di networking, la serata dell’8 settembre sarà difficile da dimenticare. Sui social ufficiali del, usciranno tutte le informazioni di servizio per arrivare al Castello e ...