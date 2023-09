“Tassateci o economia del mondo a rischio” | oltre cento milionari chiedono ai Paesi G20 di pagare di più Tra loro l’erede di Disney e due italiani

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) Tax extreme wealth. Tassate la ricchezza estrema. E’ l’appello che arriva da 300 personalità deldell’imprenditoria, della politica, dell’ai leader deidel G20 che si riuniranno il 9 e il 10 settembre in India. Serve un nuovo accordo internazionale per la tassazione dei grandi patrimoni – si legge nell’appello – “che permetta di ridurre le disuguaglianze e di generare le risorse necessarie per affrontare le sfide del nostro tempo”. Tra i firmatari ci sono alcuni nomi non nuovi a questo tipo di appelli – o comunque non sorprendenti – come gli economisti Joseph Stiglitz e Thomas Piketty o il senatore americano Bernie Sanders, ma anche molti ex premier europei non più in carica (dal Belgio alla Danimarca, dalla Croazia alla Romania), artisti come l’ex membro dei Roxy Music Brian Eno, ma anche ...