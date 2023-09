Tassate i super-ricchi per evitare il disastro globale La lettera di milionari ed economisti ai leader del G20

(Di martedì 5 settembre 2023) I miliardari di tutto il mondo, negli ultimi dieci anni, sono diventati ancora più. Secondo i dati, infatti, sommando i più grandi patrimoni esistenti, i paperoni del mondo avrebbero visto duplicarsi i loro patrimoni passando da 5.600 a 11.800 miliardi di dollari. Guardando invece il gettito fiscale, per ogni dollaro solo 4 centesimi provengono da imposte patrimoniali. Segui su affaritaliani.it

Nell'ultimo decennio i miliardari del pianeta hanno più che raddoppiato i propri patrimoni, passati da 5.600 a 11.800 miliardi di dollari. Eppure, su scala globale, per ogni dollaro di gettito fiscale ...

Lettera di vip, politici ed economisti al G20: "Tassate i super ricchi" Il Tempo

L’allarme delle Ong al G20, che si svolgerà in India il 9 e 10 settembre, per un accordo internazionale sulla tassazione dei super ricchi ...In una lettera aperta la richiesta urgente perché venga raggiunto al più presto un nuovo accordo internazionale sulla tassazione dei grandi patrimoni ...