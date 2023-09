Tassare i super ricchi per un mondo meno schifoso | il rapporto di Oxfam

- ricchi. E' il minimo per fare del mondo un luogo meno ingiusto e diseguale di quanto lo sia oggi. Un mondo in cui negli ultimi 10 anni i miliardari del pianeta hanno più che ...La lettera aperta ai leader del G20: 'Dovete- ricchi per finanziare i grandi progetti come la transizione ecologica' I miliardari di tutto il mondo, negli ultimi dieci anni, sono diventati ancora più ricchi. Secondo i dati, ...Se non si riuscirà aefficacemente le grandi ricchezze, il risultato sarà un indebolimento dell'economia globale, il declino delle istituzioni democratiche e l'aggravarsi di disordini sociali.

G20, l'appello di milionari ed economisti: “Tassare i super ricchi” Sky Tg24

Oltre 300 tra milionari ed economisti hanno lanciato un appello ai vertici del G20: "Dovete tassare i miliardari, il denaro troppo concentrato è un rischio" ...In una lettera aperta la richiesta urgente perché venga raggiunto al più presto un nuovo accordo internazionale sulla tassazione dei grandi patrimoni ...