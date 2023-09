Taranto | investito da autocarro sulla statale | morto 25enne Incidente stamattina

... al termine della partita- Foggia, valevole per la prima giornata del campionato di Serie C, halo stadio Iacovone di. La struttura, come noto, dovrebbe ospitare le partite ...Un ragazzo di 25 anni è morto dopo essere statoda un autocarro sulla strada statale 7 Appia trae Grottaglie. Le indagini per verificare l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire le responsabilità sono affidate ai carabinieri. ...Felice per la vittoria' Sport [ 04/09/2023 ] Un incendio rovina la festa delCronaca [ 04/... siamo ben lieti voglia investire sul nostro territorio, ma non sulla pelle di chi ha...

Pedone investito da un autocarro a Taranto RaiNews

Il giovane è morto sul colpo dopo essere stato investito da un autocarro; stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che la vittima a seguito dell'impatto sia stata sbalzata sul lato opposto della ...Il dramma nella mattinata di martedì 5 settembre sulla strada statale 7 Appia nel tratto compreso tra Taranto e Grottaglie ...