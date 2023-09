(Di martedì 5 settembre 2023) Altro chemodello dei conti pubblici. Si scopre oggi che ilsbandierato in patria e all'estero è molto più alto di quello che si vuol far credere. A scoperchiare il vaso di Pandora e a svelare ilè la Corte dei conti tedesca. I veicoli finanziari con cuiil governo tedesco finanziava spese straordinarie fuori bilancio, infatti, sarebbero un merocontabili e non possono essere scomputati dai conti pubblici. Il prossimo anno il deficit tedesco ammonterà a 85,7 miliardi, cinque volte quanto assicurato dal ministero delle Finanze che certificava solo 16,6 miliardi. Ciò significa che Il disavanzo raggiungerà il 2,4% del Pil, a fronte dello 0,4% dato in pasto fino ad oggi a media e mercati. Un guaio non da poco per il cancelleire Olaf Scholz, apparso ieri con una benda nera sull'occhio a ...

Svelato il "trucco" contabile della Germania: ecco il vero debito monstre Il Tempo

