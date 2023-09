Svelata durante il Salone di Monaco 2023 la nuova concept car elettrica frutto del Polestar Design Contest

(Di martedì 5 settembre 2023)ildiè statalacardelSi tratta di un prototipo di “fantasia”, tradotto in un modello 1:1 visibile aldi(5-10 settembre), e probabilmente non sarà mai prodotto in serie. Tuttavia, lacar Synergy potrebbe avere un futuro più ampio, non limitandosi a essere solo un esercizio di stile. Questo perché i tre vincitori del concorso hanno avuto l’opportunità di lavorare in sinergia con il centro stile diper sei mesi. Il nome scelto per l’auto, Synergy, sottolinea la forza di coesione del team di ...

in anteprima al Salone di Monaco 2023 , conosciuto anche come IAA Mobility 2023 , la nuova ... Abbiamo avuto la possibilità di vederla dal vivo proprioil salone automobilistico e ve la ...

Durante il Salone di Monaco 2023 è stata svelata la nuova concept car elettrica, frutto del Polestar Design Contest.Durante la celebre cena di gala tenuta nei Ferrari Racing Days a Silverstone, sono state svelate le tappe chiave del calendario 2024 del Programma XX e F1 ...