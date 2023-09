Supplenze docenti 2023 2024 | saranno almeno 130mila | bollettini degli Uffici Scolastici | graduatorie di istituto | MAD LO SPECIALE

(Di martedì 5 settembre 2023)da GaE e GPS: le nomine sono iniziate a fine agosto. A parte Roma e Napoli e alcune province della Sardegna tutti glisono stati in grado di garantire il primo bollettino di nomine entro il 2 settembre. A pesare negativamente però la mancanza di un quadro completo di disponibilità, perché le assegnazioni provvisorie si sono protratte ben oltre quella data ottimistica del 4 agosto, e anche le immissioni in ruolo non sono complete. L'articolo...

anno scolastico 2023/24: quasi tutte le province hanno pubblicato il bollettino del primo turno, eventuali rettifiche e integrazioni. Tante province hanno pubblicato il secondo turno,...... quest'anno altri 10.000, e ad aumentare lefino al 31 agosto". "La magra consolazione " continua Pacifico - è che questi, in servizio sino alla fine di agosto 2024, potranno per la ...... attribuzione disu posti part - time, priorità di scelta della sede scolastica, ... che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, aiin servizio nella ...

Docente di ruolo su sostegno: se accetta supplenza art. 36 posto comune prolunga i 5 anni di vincolo Orizzonte Scuola

Via libera alla giostra dei supplenti per avviare le lezioni. Nominati 825 docenti precari avellinesi su incarichi annuali fino al 30 giugno e fino al 31 agosto 2024. Coperti quindi i posti risultati.Il calendario regionale del Lazio ha previsto la riapertura delle scuole per il 15 settembre, è una delle regioni che aprono più tardi ...