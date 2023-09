Superbonus | Pressing per la Proroga ai Condomini

(Di martedì 5 settembre 2023) Roma - Ilcontinua ad essere oggetto di discussione e pressioni da parte di diverse parti interessate. Il governo si trova ad affrontare una complessa situazione, caratterizzata da numeri che destano preoccupazione per le finanze pubbliche. Al contempo, c'è un crescenteper proteggere iche potrebbero non essere in grado di completare i lavori entro l'anno. Questo scenario si intreccia con il lavoro in corso sulla manovra finanziaria, che già si presenta difficile a causa delle risorse limitate e delle incertezze legate alle trattative sul nuovo Patto di stabilità. Inoltre, si è aggiunta una componente di polemica politica, con un conflitto aperto tra il governo, che ha recentemente preso di mira questa misura che rappresenta una bandiera del Movimento 5 Stelle, e Giuseppe Conte, leader del Movimento, il ...

...di euro nell'orizzonte temporale considerato in particolare le previsioni relative al...la dead line per la fine lavori nei condomini con la proroga al 30 settembre e riparte ilper ...Non c'è pace per il. Sul tavolo del governo c'è un corposo dossier. Fatto di numeri preoccupanti per i conti pubblici. Ma anche di unche si intensifica per tutelare i tanti condomini che non ..., Conte all'attacco: 'Basta propaganda e slogan dal governo. Giorgetti, ce l'abbiamo noi il mal di pancia' Una proroga delal 110% oltre il 2023 per i condomini che non completeranno i lavori entro l'anno, ma con stato di avanzamento almeno al 60%. È una delle ipotesi di modifica sul tavolo del ministero dell'...

