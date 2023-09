Superbonus | la «mina» lasciata da Conte al governo Meloni

Leggi su panorama

(Di martedì 5 settembre 2023) È la miglior mossa che un politico potrebbe fare per danneggiare un avversario che ha vinto le elezioni: lasciargli da risolvere un problema talmente grande da impedirgli di governare come vorrebbe. Ed è proprio questo il risultato ottenuto da Giuseppeai danni deldi Giorgia, anche se probabilmente non era l’intenzione del leader dei 5 Stelle trasformare il110% in un gigantesco buco nero nei conti dello Stato. Ma sta andando esattamente così. E ora i programmi delsono condizionati da una spesa di oltre 120 miliardi necessaria a coprire gli sconti fiscali previsti dai bonus edilizi, una cifra che continua a lievitare sbriciolando tutte le previsioni. Che cos’è il110% È una misura di incentivazione introdotta il 19 maggio 2020 dal ...