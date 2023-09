Superbonus | il conto da pagare è di 109 miliardi | 70% entro il 2027

... quello che vinceva, non può stare dietro ai 5 stelle con il reddito di cittadinanza, i... Al Centro per chi e di cosa Ora il punto è: perdi chi e di cosa il leader di Iv muove ancora ......il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti aveva sintetizzato così la condizione dei conti pubblici prodotta dale dagli altri bonus edilizi. Ora emerge che la cifra in fondo al...Alvanno aggiunti i crediti che i titolari portano direttamente in detrazione dalle imposte, ... Il110 doveva costare 35 miliardi, ma ne sta costando 100. Tutto ciò nonostante lo stop ...

Superbonus, il conto a Giorgetti - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Il Governo torna a discutere sul Superbonus: le ipotesi parlano di un nuova proroga per i condomini, ma con alcuni limiti. Chi potrà averlo nel 2024Più di un buco nei conti. Una falla. Il costo per le casse dello Stato del Superbonus continua a lievitare. Le previsioni originarie di un costo di “soli” 36,6 miliardi si ...