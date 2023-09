(Di martedì 5 settembre 2023) Per il sottosegretario all’Economia, Federico(Lega), èfermare i danni del, il cui effetto sui conti pubblici non si è esaurito. «Non mi sento di escludere altri interventi in aggiunta al décalage già previsto dal primo gennaio, che porterà la detrazione al 70%».

Se il credito delfosse cedibile solo da chi ha redditi bassi il problema sarebbe risolto, solo che poi abbiamo dei vincoli anche costituzionali", ha aggiunto. Nel frattempo i ...Se il credito delfosse cedibile solo da chi ha redditi bassi il problema sarebbe risolto, solo che poi abbiamo dei vincoli anche costituzionali', ha detto ancora. 'Stiamo anche ...Mi rifaccio il castello con il. Sembra incredibile, eppure è accaduto. Ilal 110% - che finora, come ha detto ieri il sottosegretario all'Economia Federico, ha avuto un impatto sulla finanza pubblica per 21 miliardi già pagati e altri 109 da pagare - è ...

Superbonus, Freni (Tesoro): «Necessario tutelare i redditi bassi, ma serve una stretta» Corriere della Sera

"Nella nostra idea il Superbonus deve tutelare chi i lavori non se li potrebbe permettere, non chi se li può permettere e magari così non li paga" ...Un bonus benzina per tutelare gli automobilisti dalla corsa dei prezzi dei carburanti e nuovi sostegni per arginare il caro bollette. Parte da queste misure, e dall’obiettivo prioritario di aiutare i ...