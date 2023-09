Superbonus? Ecco perché questa foto rivela lo scandalo firmato Giuseppe Conte

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) Mi rifaccio il castello con il. Sembra incredibile, eppure è accaduto. Ilal 110% - che finora, come ha detto ieri il sottosegretario all'Economia Federico Freni, ha avuto un impatto sulla finanza pubblica per 21 miliardi già pagati e altri 109 da pagare - è servito a ristrutturare ben sei castelli in giro per l'Italia. Castelli veri, categoria catastale A9, quella a cui appartengono i palazzi che possono vantare particolari pregi storici o artistici. Costo della ristrutturazione - pagato tout court dallo Stato, cioè dal contribuente - 839.532,17 euro. Lo stesso Stato che fatica a trovare risorse per restaurare il patrimonio artistico pubblico. A confermarlo è l'ultimo report di Enea, datato luglio 2023. Nonostante le modifiche dall'introduzione della norma a oggi, sono intervenute nel tentativo di tappare le falle di una nave ...