Superbonus | cosa fare se c’è la richiesta ma i lavori non sono iniziati? I dubbi e le risposte Il piano «salva condomini» e gli altri bonus 

...nei conti dello Stato creata dagli effetti distorsivi sul, anche se altri analisti indicano in altri motivi le vere problematiche.. Ma la questione resta centrale. Per capire...... sempre molto, troppo in ritardo rispetto agli standard europeiche fa spesso desistere i ... Un problema in più che si aggiunge ai "mal di pancia" suledilizio (100 miliardi, ne restano ...... quello che vinceva, non può stare dietro ai 5 stelle con il reddito di cittadinanza, i... Al Centro per chi e diOra il punto è: per conto di chi e diil leader di Iv muove ancora ...

Superbonus e crediti non utilizzati: cosa cambia dall'1 dicembre 2023 Lavori Pubblici

Se ci sono interventi di efficientamento energetico necessari o ritenuti comunque utili meglio virare sull’Ecobonus standard meno redditizio sulla carta ma assai meno problematico. Vediamo perché ...è legato alla voragine nei conti dello Stato creata dagli effetti distorsivi sul Superbonus, anche se altri analisti indicano in altri motivi le vere problematiche.. Ma la questione resta centrale.