Superbonus 110 solo ai cantieri avviati entro fine settembre. Non tutti i lavori potranno andare avanti nel 2024

(Di martedì 5 settembre 2023) Più di un buco nei conti. Una falla. Il costo per le casse dello Stato delcontinua a lievitare. Le previsioni originarie di un costo di ?soli? 36,6 miliardi si sono...

'Con il, spiega Crosetto, 'mi sembra che abbiano un problema i conti del Paese. È difficile che una misura che dà il% della spesa che fa un cittadino a spese della collettività faccia ...Il% Ora la maggioranza di Giorgia Meloni lo definisce "la più grande truffa ai danni dello Stato". Ma non è stato sempre così... Il movimento 5stelle torna all'attacco sui social, andando ......richieste per modificare la norma arrivate sul tavolo del Mef c'è l'ipotesi è di prorogare il% ... Ma la temperatura del dibattito politico si scalda anche sul, con diversi esponenti di ...

No, il Superbonus non ha generato 12 miliardi di euro di truffe Pagella Politica

Più di un buco nei conti. Una falla. Il costo per le casse dello Stato del Superbonus continua a lievitare. Le previsioni originarie di un costo di “soli” 36,6 miliardi si sono rivelate un miraggio.ROMA – Le forbici sul Superbonus sono pronte ad entrare in azione ... a chi non completerà i lavori entro quest’anno di continuare a beneficiare del 110%. Si pensa a un allungamento di tre mesi, solo ...