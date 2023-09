Superbonus 110 | la Maggioranza fa dietrofront | il M5S attacca

(Di martedì 5 settembre 2023) Il110% è passato dallo stato di “benedizione” per l’edilizia a diventare ciò che oggi laguidata da Giorgia Meloni descrive come “la più grande truffa ai danni dello Stato”. Eppure, questo cambiamento di tono e di percezione non è passato inosservato.110, costi allucinanti: M5Sla Meloni Il Movimento 5Stelle, non ha perso tempo e ha rapidamente iniziato una campagna sui social per esporre le precedenti dichiarazioni fatte dalla premier e da vari membri di spicco dellache attualmente sostiene il governo. Il messaggio del Movimento è chiaro: “La smettano di prendere in giro gli italiani”. Al centro di questo dibattito c’è Giorgia Meloni, la premier che solo un anno fa, nel settembre 2022, affermava: “Pronti a tutelare i diritti del ...

Una proroga del% oltre il 2023 per i condomini che non completeranno i lavori entro l'anno, ma con stato di ...delle ipotesi arrivate sul tavolo del Mef tra le richieste per modificare il...A distanza di oltre tre anni dalla sua introduzione, nel maggio 2020 sotto il governo Conte, iloggi è al% solo per alcuni soggetti. Mentre già da gennaio è stato tagliato al 90% e dal 2024 scatterà un ulteriore decalage. Ecco come funziona la detrazione per i lavori di ...Conte ricorda che "oggi lo chiamano buco, ma la Lega nel 2022 sottolineava che il'ha ... per garantire a chi non completerà i lavori entro quest'anno di continuare a beneficiare delper ...

Il Superbonus, ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo ... ma era più cauto sulla condotta da tenere durante i periodi di crescita. È vero che il 110 per cento nasce nel contesto della recessione ...In questi giorni il superbonus è al centro dell’attenzione per gli effetti negativi sui conti pubblici, come ha di recente affermato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e per le irregolari ...