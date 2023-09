(Di martedì 5 settembre 2023) su Tg. La7.it - Alsuldi Nairobi organizzato per cercare di incentivare le imprese ad investire insulla transizione verde anche l'Europa ha deciso di fare la ...

Alsul clima di Nairobi organizzato per cercare di incentivare le imprese ad investire insulla transizione verde anche l'Europa ha deciso di fare la propria parte. Il vertice è stato ...... dobbiamo lavorare tutti insieme affinché l'diventi una superpotenza delle energie rinnovabili". Ilsi concluderà il 6 settembre e precede l'importante COP28 che si terrà negli Emirati ...Il messaggio è chiaro, e la strategia era stata anticipata nel recentetra Russia e. Mosca vuole mostrarsi come alternativa credibile al dominio del blocco occidentale e già ha in ...

Summit Africa sul clima, von der Leyen: 'Dall'Ue un miliardo in green bond' TGLA7

Roma, 5 set. (askanews) - Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, l'inviato speciale statunitense per il clima, John Ker ...NAIROBI (KENYA) (ITALPRESS) - 'L’Africa ha bisogno di massicci investimenti. E l’Europa vuole essere il vostro partner. Ecco perché metà del ...