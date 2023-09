(Di martedì 5 settembre 2023) E' partito inun progetto per rimettere inin un decennio circa "2.000del sud" contribuendo a ripopolare riserve naturali in tutto il continente africano. Lo ...

E' partito in Sudafrica un progetto per rimettere in libertà in un decennio circa "2.000 rinoceronti bianchi del sud" contribuendo a ripopolare riserve naturali in tutto il continente africano. Lo segnala il sito della Ong sudafricana "African Parks" annunciando l'acquisto della più grande allevamento di rinoceronti del mondo. Il più grande allevamento di rinoceronti del mondo, situato in Sudafrica e che ospita 2.000 esemplari della specie decimata dal bracconaggio, è stato acquistato dalla Ong African Parks. Lo ha annunciato l'organizzazione in un comunicato stampa.

Sudafrica: Ong, in libertà in 10 anni 2.000 rinoceronti bianchi Agenzia ANSA

E' partito in Sudafrica un progetto per rimettere in libertà in un decennio circa "2.000 rinoceronti bianchi del sud" contribuendo a ripopolare riserve naturali in tutto il continente africano. Lo ...Il più grande allevamento di rinoceronti del mondo, situato in Sudafrica e che ospita 2.000 esemplari della specie decimata dal bracconaggio, è stato acquistato dalla Ong African Parks. Lo ha ...