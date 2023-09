Succession | il creatore Jesse Armstrong svela il mistero del testamento di Logan Roy

Leggi su movieplayer

(Di martedì 5 settembre 2023) IldeldiRoy inè statoto dadurante un incontro organizzato dal Financial Times A poco più di tre mesi dalla fine di, ildella serie,, hato uno dei misteri legati alla quarta puntata della stagione finale e aldi, il patriarca della famiglia Roy. Ecco cosa ha dettodurante un evento organizzato dal Financial Times. Per spiegare le parole di, dobbiamo fare un passo indietro e tornare agli inizi di aprile. In quel periodo, negli Stati Uniti, e poco dopo in ...