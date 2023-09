Stupro di Palermo | rigettata la richiesta di scarcerazione di Samuele La Grassa

Rigettata la richiesta di scarcerazione di Samuele La Grassa, uno dei sette ragazzi indagati per lodi una 19enne a. La Grassa, che è stato condannato anche a pagare le spese del giudizio, si è difeso sostenendo di non aver partecipato alla violenza e di essere rimasto in disparte ...Lo ha detto ad Huffington Post , che giustamente ci fa il titolo: 'Daa Caivano, a cultura dellodilaga. L'Italia in direzione opposta al MeToo, malgrado una premier donna '. E lo dice ...... uno dei sette ragazzi accusati dellodi una diciannovenne, violentata il 7 luglio in un cantiere abbandonato del foro italico di. A denunciare gli abusi è stata la vittima. La Grassa, ...

Rigettata la richiesta di scarcerazione di Samuele La Grassa, uno dei sette ragazzi indagati per lo stupro di una 19enne a Palermo. La Grassa, che è stato condannato anche a pagare le spese del ...Stupro Palermo: recuperato dal cellulare di uno dei ragazzi il video della violenza che incastra il branco I consulenti tecnici della Procura sono riusciti a risalire ai filmati originali dai quali si ...