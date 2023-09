Stupro di Palermo | il Riesame rigetta la richiesta di scarcerazione per Samuele La Grassa

(Di martedì 5 settembre 2023) Il Tribunale deldihato ladipresentata dai legali diLa, uno dei sette ragazzi accusati dellodi una diciannovenne, violentata il 7 luglio in un cantiere abbandonato del foro italico di. A denunciare gli abusi fu la vittima. La, che è stato condannato anche a pagare le spese del giudizio, si è difeso sostenendo di non aver partecipato alla violenza e di essere rimasto in disparte mentre il branco stuprava la ragazza. Finora il Tribunale delhato le richieste didi cinque dei sette indagati. Tra due giorni si terrà l’udienza che dovrà decidere sulla ...

... uno dei sette ragazzi accusati dellodi una diciannovenne, violentata il 7 luglio in un cantiere abbandonato del foro italico di. A denunciare gli abusi è stata la vittima. La Grassa, ...Lo spiegava molto bene Rocco Siffredi in un'intervista dopo lodi gruppo di. L'accesso a quei siti senza un approccio critico da parte degli adolescenti, già magari sconvolti da ...Resta in carcere Samuele La Grassa, uno dei sette ragazzi accusati dellodi gruppo di una 19enne a, violentata lo scorso 7 luglio in un cantiere abbandonato del Foro Italico. Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dal ...

Resta in carcere Samuele La Grassa, uno dei sette giovani arrestati con l’accusa di avere violentato una diciannovenne in un cantiere abbandonato del Foro Italico, il 7 luglio a Palermo. Lo ha deciso ...Il Tribunale del riesame di Palermo ha rigettato la richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Samuele La Grassa, uno dei sette ragazzi accusati dello stupro di una diciannovenne, violentata ...