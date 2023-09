Strage di Ustica | missile contro Dc9 Itavia partito da aerei Mirage o F14 per colpire Gheddafi | le 3 ipotesi sull' outing di Amato

... appena arrivata a Parigi per una visita al locale circolo del PD, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulle polemiche suscitate dall'intervista di Giuliano Amato sulladi. Nella ......per una visita al locale circolo del Partito Democratico e rispondendo a una domanda dei giornalisti circa le recenti polemiche scaturite dall'intervista di Giuliano Amato sulladi. "...Elly Schlein , appena arrivata a Parigi per una visita al locale circolo del Pd, commenta le rivelazioni fatte da Giuliano Amato in un'intervista sulladia Repubblica. "Il Pd è sempre ...

Strage di Ustica, la marcia indietro di Amato: “Non ho elementi nuovi Il Fatto Quotidiano

Così la segretaria del Pd subito dopo esser arrivata nella capitale francese per una visita al locale circolo del partito e rispondendo a una domanda dei giornalisti circa le recenti polemiche ...La leader del Pd in visita al circolo locale del suo partito: «Inaccettabile che dopo 43 anni non sia stata fatta piena luce su quello che è accaduto al DC9».