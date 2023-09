Strage di Erba | il caso del magistrato che ha proposto la revisione finisce al Csm

Si torna a parlare delladi. Uno dei protagonisti, condannato all'ergastolo, ha raccontato in una lunga intervista i presunti retroscena del suo arresto. A parlare è Olindo Romano , accusato insieme alla moglie ...... 61 anni, condannato insieme alla moglie Rosa Bazzi all'ergastolo in tutti e tre i gradi di giudizio, e rinchiuso nel carcere di Opera per ladi. L'11 dicembre del 2006 , in via Armando ...La puntata dal titolo "Scommettiamo che Rosa e Olindo sono innocenti" racconta l'inchiesta di Antonino Monteleone e Francesco Priano interamente dedicata alladi, l'omicidio multiplo ...

Olindo Romano torna a parlare della strage di Erba: “Mi hanno convinto a confessare per salvare mia moglie” Virgilio Notizie

Ecco cosa ha detto parlando con i giornalisti. Nella indagini sulla Strage di Erba, caso di cronaca che ha coinvolto Olindo Romano e Rosa Bazzi, potrebbe esserci un incredibile colpo di scena in ...Si torna a parlare della strage di Erba. Uno dei protagonisti, condannato all’ergastolo, ha raccontato in una lunga intervista a Cronaca Vera i presunti retroscena del ...