Strage di Brandizzo | il video choc degli ultimi istanti prima della morte degli operai

(Di martedì 5 settembre 2023) Le indagini sulladirivelano di giorno in giorno dettagli sempre più inquietanti su ciò che è accaduto la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023. Gli inquirenti hanno sentito sia Rfi, che Sigifer, la ditta di Borgo Vercelli alla quale era stata appaltata la sostituzione di dieci metri di binario subito dopo la stazione di. La testimone chiave, giovane funzionaria dell’ufficio movimento di Rfi, ha parlato ai telefono quella sera con gli. Sentita dalla procura, ha raccontato come sono andate veramente le cose. Nelle ultime ore inoltre, è spuntato undi una delle vittime, girato un’oradello schianto. Le parole pronunciate daglifanno venire la pelle d’oca.di, cosa ha ...

Esclusiva del Tg1 su, fatto poco prima tragediaSi chiama Vincenza Repaci (per tutti Enza) ed ha 25 anni, la testimone chiave nell'inchiesta della procura di Ivrea sullaferroviaria di. È lei la giovane dirigente di movimento delle Ferrovie che era di turno alla sala controllo di Chivasso quella sera del 30 agosto. E fu lei, dunque, giovane ma quanto ...Ladinon è stata un caso. Questa sembra essere l'evidenza alla quale stanno arrivando gli investigatori al lavoro sull'investimento dei cinque operai nella stazione della provincia di ...

"Ragazzi se vi dico 'treno' andate da quella parte eh". È quanto si sente in un breve video girato la sera del 30 agosto, pochi minuti prima dell'incidente ferroviario a Brandizzo, nel Torinese, ...Non si dà pace, il papà di Kevin Laganà, la più giovane delle vittime della strage di Brandizzo, a cinque giorni dall’incidente ferroviario che gli ha portato via suo figlio 22enne, insieme ad altri ...