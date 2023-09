Stipendi allenatori Serie A | Inzaghi rinnova ma non è il più pagato Pioli…

...i padroni non vanno a dormire perche non sono quelli che sarebbe lecito immaginare in paesi il cui tenore di vita è tale da consentire di comprare a peso d'oro calciatori edella ...... gli addetti all'alimentazione , i massaggiatori , gli. A loro non interessa nulla . ... Perché, ripeto,grossi per persone che a loro volta anche solo con la loro immagine generano ...Tutti i numeri suglideglidopo l'ufficialità della firma di Roberto Mancini con l'Arabia Saudita Da ieri Roberto Mancini è ufficialmente il nuovo ct dell'Arabia Saudita. Dopo aver rassegnato le sue ...

Stipendi allenatori Serie A: Allegri e Mou i più pagati, Inzaghi sul podio Money.it

Nel mese di luglio Stanislav Lobotka ha rilasciato una lunga intervista a Forbes, ecco quanto dichiarato dal centrocampista del Napoli prima dell'arrivo di Garcia. Quando il Napoli ha vinto il titolo ...La classifica degli stipendi degli allenatori della Serie A 2022-2023: Allegri e Mourinho sono i mister più pagati, Inzaghi supera Pioli e Garcia guadagna come Sarri e Gasperini.