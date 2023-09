(Di martedì 5 settembre 2023) La Gazzetta dello Sport oggi dedica a Federicoe al suostatus di punta una riflessione sull’andamento positivo di questo inizio di stagione La Gazzetta dello Sport oggi dedica a Federicoe al suostatus di punta una riflessione sull’andamento positivo di questo inizio di stagione, come certificano i 2 gol in 3 gare di, e una suggestione attraverso il ricorso a termini di paragone: «Più attaccante e meno esterno. Una evoluzione simile a quella che in passato ha visto due protagonisti del calcio come Thierrye Robin Van Persie, che adesso possono diventare modelli e fonti di ispirazione per il numero 7 bianconero. O come Christopher Nkunku, coetaneo francese, che in questo momento è l’uomo che più manca al Chelsea in crisi di Mauricio ...

La Gazzetta dello Sport oggi dedica a Federico Chiesa e al suo nuovo status di punta una riflessione sull'andamento positivo di questo inizio di stagione La Gazzetta dello Sport oggi dedica a Federico ...... la statistica dell'ultima vittoria a Udine con tre reti nella prima frazione Non saremo noi a parlare di un Allegri revisionista o ancorato al calcio che fu proprio nel momento in cui la sua...Laha pareggiato 0 - 0 con l'Atalanta, ma a 7 giornate dall'inizio del campionato sono emerse tante indicazioni su alcune individualità Laha pareggiato 0 - 0 con l'Atalanta, ma a 7 giornate dall'inizio del campionato sono emerse tante indicazioni su alcune individualità. Ecco i giudizi miscelati tra La Gazzetta dello Sport e il ...

STATS – Juve, Chiesa è il nuovo Henry Ecco cosa rivelano i numeri d’inizio campionato Calcio News 24

E' terminata la sessione estiva del Calciomercato. Analizziamo i movimenti e diamo i voti squadra per squadra.It was a huge moment for Empoli, but they couldn’t follow it up with any sort of threat, and the team’s went into the half at 1-0 to Juve. The Old Lady came roaring out of the gate in the second ...